nastyadenisova

Оказываю услуги в области SMM и занимаюсь переводом текстов

Я предлагаю следующие услуги:

1. Анализ конкурентов, разработка стратегии и позиционирования, визуальное оформление сообщества и постов. Создание контент-плана исходя из формата выбранной площадки и интересов целевой аудитории. Подготовка текстового и графического контента.

2. Анализ аудитории, составление портрета потенциального покупателя и выбор стратегии. Настройка и запуск рекламной кампании, прогнозирование бюджетов, аналитика и оптимизация для достижения максимального эффекта и желаемого результата.

3. Анализ показателей, мониторинг активности конкурентов.

4. Общение с подписчиками сообщества, участие в обсуждениях и мониторинг негативных высказываний.

5. Перевод текстов с английского на русский или с русского на английский.