nastyatopchiy

Анастасия nastyatopchiy

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
nastyatopchiy

web-designer, 2D-animator

 дизайн лендингов, сайтов, интернет-магазинов

 анимация рекламных креативов, баннеров, логотипов и т.п

 анимация персонажей, окружения, обьектов

 игровая 2D анимация в Spine

Открыта для сотрудничества 👉