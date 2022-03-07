nastyatopchiy
web-designer, 2D-animator
дизайн лендингов, сайтов, интернет-магазинов
анимация рекламных креативов, баннеров, логотипов и т.п
анимация персонажей, окружения, обьектов
игровая 2D анимация в Spine
Открыта для сотрудничества 👉
Портфолио
- Портфолио веб-дизайн26 просмотров
- Портфолио веб-дизайн22 просмотра
- Пример логотипа19 просмотров
- Авторский пакет иконок для детской тематики32 просмотра
- Иллюстрация для страницы ошибки 40416 просмотров
- Портфолио веб-дизайн20 просмотров
- Портфолио веб-дизайн17 просмотров
- Портфолио веб-дизайн13 просмотров
- Игровая 2D анимация19 просмотров