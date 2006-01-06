nastyavos060106

Я тот, кто Вам нужен !
- Выполню Вашу работу быстро и четко.
- Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, польский, французский. А так же русским и украинским.
- Есть опыт в работе с текстами: набор, перевод, редактирование.
- Имею опыт в написании статей, по гуманитарным сферам дейтельности. По делу без воды и лишней информации.
- Так же имею опыт работы в копирайтинге и рерайтинге, занимаюсь набором текста с фотоматериалов, рукописных материалов (газет, книг, рекламных обьявлений)
Работаю на результат, выполню заказ за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству!