nastyavos060106

Анастасия nastyavos060106

 
17 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Я тот, кто Вам нужен !

  • Выполню Вашу работу быстро и четко.
  • Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, польский, французский. А так же русским и украинским.
  • Есть опыт в работе с текстами: набор, перевод, редактирование.
  • Имею опыт в написании статей, по гуманитарным сферам дейтельности. По делу без воды и лишней информации.
  • Так же имею опыт работы в копирайтинге и рерайтинге, занимаюсь набором текста с фотоматериалов, рукописных материалов (газет, книг, рекламных обьявлений)

Работаю на результат, выполню заказ за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству!

Написание статей