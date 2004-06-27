nastyghklin-55_G

Мастер своего дела!Качественная работа на результат!

Здравствуйте, меня зовут Настя, я копирайтер, рерайтер, а также переводчик.Владею такими языками, как : русский, украинский, английский, немецкий. Имею большой опыт работы в переводе текстов, редактировании, написании статьей и наборе текстов различной тематики.

Я очень талантливая, творческая, коммуникабельная, яркая личность, поэтому с лёгкостью помогу вам разнообразить любой текст, а также перевести текст грамотно или же написать статью чётко по теме.

Всегда работаю на результат, выполняю заказ качественно, со всей душой и в кротчайшие сроки,за приятную цену.

Буду очень рада сотрудничеству!