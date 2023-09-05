Рерайтинг, корректировка автоперевода

Предоставляю услуги рерайта, корректировки автоперевода с анг/укр, анг/рус, рус/укр. Выполняю работу качественно по приятным ценам. Закончила курс веб-райта от компании УкрТекст.

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если вам понравилась профессиональная статья и вы хотите себе похожую;

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рерайт - 0,65 у.е