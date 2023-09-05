nata_stoliarova

Наталья nata_stoliarova

 
43 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Рерайтинг, корректировка автоперевода

Предоставляю услуги рерайта, корректировки автоперевода с анг/укр, анг/рус, рус/укр. Выполняю работу качественно по приятным ценам. Закончила курс веб-райта от компании УкрТекст.

Обращайтесь:

  • если у вас ограниченный бюджет, но нужен уникальный текст небольшого объема;

  • если вам понравилась профессиональная статья и вы хотите себе похожую;

  • если нужна корректировка после автоперевода на украинский или русский язык.

    Стоимость услуг за 1000 знаков без пробелов:

  • рерайт - 0,65 у.е

  • корректировка автоперевода (анг/укр, анг/рус, рус/укр.) - 0,65 у.е

Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#1185