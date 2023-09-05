Рерайтинг, корректировка автоперевода
Предоставляю услуги рерайта, корректировки автоперевода с анг/укр, анг/рус, рус/укр. Выполняю работу качественно по приятным ценам. Закончила курс веб-райта от компании УкрТекст.
Обращайтесь:
если у вас ограниченный бюджет, но нужен уникальный текст небольшого объема;
если вам понравилась профессиональная статья и вы хотите себе похожую;
если нужна корректировка после автоперевода на украинский или русский язык.
Стоимость услуг за 1000 знаков без пробелов:
рерайт - 0,65 у.е
корректировка автоперевода (анг/укр, анг/рус, рус/укр.) - 0,65 у.е
Рерайтинг
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$5/час
от $10от 3 дней
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