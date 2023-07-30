natako_d

Наталья natako_d

 
22 годаРоссия/Берёзовский
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Уникальный дизайнер

Привет!

Я наверняка буду Вам полезна, если вы нуждаетесь в

> Стильном, красивом визуале

> Современном, эффективном сайте для вашего продукта, услуги или бизнеса

> Креативном, цепляющем аудиторию баннере для сайта или соцсетей

> Создании необычного логотипа Вашего бренда

Также предлагаю некоторые работы с фотографиями:

> Удаление фона

> Коррекция фотографий

Если я вас заинтересовала, буду рада сотрудничать

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Портфолио
Баннеры
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$5/час
от $12от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $75от 3 дней
нет рейтинга