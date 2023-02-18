natali-nsmailru

Дизайнер карточек товара для МК, Лого и визиток

Работаю на МК более 1 года

Специализируюсь на создании, продающей инфографики для карточек товара OZON, ЯндексМаркет, Wildberries. Знаю как правильно подобрать цвета, фон для вашей карточки. Так же как грамотно расположить фото вашего товара, чтобы карточка выделялась среди других и таким образом поднималась в ТОП