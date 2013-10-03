Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа, ответственность и грамотность - вот качества Наталии, как копирайтера. Поэтому смело доверяйте свою работу.
Ответный отзыв
Марианна самый замечательный заказчик! Доброжелательный, отзывчивый и внимательный к работе каждого фрилансера! Спасибо за предоставленную работу и очень приятный отзыв!
$6
10 баллов
12 лет назад
Очень приятный исполнитель. Красиво пишет и вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком! Интересное задание, быстрая проверка и оплата. Готова продолжить сотрудничество!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 2 дней
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