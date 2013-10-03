natali475

Наталья Кочубей natali475

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Цикл статей про мужское здоровье.
Отличная работа, ответственность и грамотность - вот качества Наталии, как копирайтера. Поэтому смело доверяйте свою работу.
Марианна самый замечательный заказчик! Доброжелательный, отзывчивый и внимательный к работе каждого фрилансера! Спасибо за предоставленную работу и очень приятный отзыв!
Ответный отзыв
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Тексты. Для любителей кошек.
Очень приятный исполнитель. Красиво пишет и вовремя. Рекомендую.
Очень понравилось работать с заказчиком! Интересное задание, быстрая проверка и оплата. Готова продолжить сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 2 дней
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