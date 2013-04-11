РЕЗЮМЕ
ФИО: Матвеева Наталья Владимировна
Дата рождения: 25.08.1978
Адрес проживания: г Евпатория Крым
Телефон для связи +380662111630
Пожелания к будущей работе
Должность: менеджер по работе с клиентами, оператор call-центра, чат, консультант, секретарь(помощник руководителя удаленно)
Сфера деятельности: надомная работа, удаленная работа
Зарплата: от 10 000 рублей
График работы:долгосрочное сотрудничество
Опыт работы в сфере обслуживания более 7 лет
Степень владения компьютером: уверенный пользователь ПК, офисных программ. Работа с любыми документами
Образование
Годы учебы:1995-1997
Учебное заведение: Ставропольский колледж связи
Специальность: техник многоканальных сетей-экономист
С 2011 года занимаюсь составлением контента