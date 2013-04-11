Менеджер по работе с клиентами, оператор call-центра

РЕЗЮМЕ

ФИО: Матвеева Наталья Владимировна

Дата рождения: 25.08.1978

Адрес проживания: г Евпатория Крым

Телефон для связи +380662111630

Пожелания к будущей работе

Должность: менеджер по работе с клиентами, оператор call-центра, чат, консультант, секретарь(помощник руководителя удаленно)

Сфера деятельности: надомная работа, удаленная работа

Зарплата: от 10 000 рублей

График работы:долгосрочное сотрудничество

Опыт работы в сфере обслуживания более 7 лет

Степень владения компьютером: уверенный пользователь ПК, офисных программ. Работа с любыми документами

Образование

Годы учебы:1995-1997

Учебное заведение: Ставропольский колледж связи

Специальность: техник многоканальных сетей-экономист

С 2011 года занимаюсь составлением контента