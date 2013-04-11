natalia2011130

Наталия natalia2011130

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Менеджер по работе с клиентами, оператор call-центра

РЕЗЮМЕ

ФИО: Матвеева Наталья Владимировна

Дата рождения: 25.08.1978

Адрес проживания: г Евпатория Крым

Телефон для связи +380662111630

Пожелания к будущей работе

Должность: менеджер по работе с клиентами, оператор call-центра, чат, консультант, секретарь(помощник руководителя удаленно)

Сфера деятельности: надомная работа, удаленная работа

Зарплата: от 10 000 рублей

График работы:долгосрочное сотрудничество

Опыт работы в сфере обслуживания более 7 лет

Степень владения компьютером: уверенный пользователь ПК, офисных программ. Работа с любыми документами

Образование

Годы учебы:1995-1997

Учебное заведение: Ставропольский колледж связи

Специальность: техник многоканальных сетей-экономист

С 2011 года занимаюсь составлением контента

Отзывы заказчиков

kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва
$17
10 баллов
12 лет назад
Рерайт с поиском исходников
Прекрасная работа! Все написано грамотно и без задержек. Продолжаем работать.
Хороший заказчик! ответит на все вопросы! оплата моментальная. надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую
Ответный отзыв
Служба поддержки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#481
Системное администрирование
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от $10
от 1 дня
#574