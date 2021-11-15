natalia_valievaa

Наталья Валиева natalia_valievaa

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Иллюстрации (вектор/растр). Дорого, качественно.

Illustration ❘ Flat art ❘ Sketches

Всем привет!

Меня зовут Наталья, я художник-иллюстратор из Санкт-Петербурга.

Я делаю:

  • флэт-арт (персонажи с фоном и без, различные объекты, пейзажи)
  • растровую графику (портреты, скетчи и не только)
  • разработку персонажей
  • обложки для музыкальных треков и альбомов
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Обращайтесь, буду рада сделать вместе с вами классный проект.