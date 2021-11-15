Иллюстрации (вектор/растр). Дорого, качественно.

Illustration ❘ Flat art ❘ Sketches

Всем привет!

Меня зовут Наталья, я художник-иллюстратор из Санкт-Петербурга.

Я делаю:

флэт-арт (персонажи с фоном и без, различные объекты, пейзажи)

растровую графику (портреты, скетчи и не только)

разработку персонажей

обложки для музыкальных треков и альбомов

Обращайтесь, буду рада сделать вместе с вами классный проект.