Наталья Валиева natalia_valievaanatalia_valievaa
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Иллюстрации (вектор/растр). Дорого, качественно.
Illustration ❘ Flat art ❘ Sketches
Всем привет!
Меня зовут Наталья, я художник-иллюстратор из Санкт-Петербурга.
Я делаю:
- флэт-арт (персонажи с фоном и без, различные объекты, пейзажи)
- растровую графику (портреты, скетчи и не только)
- разработку персонажей
- обложки для музыкальных треков и альбомов
- [email protected]
- +7(919)948-29-94 (Telegram/What's App)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обложка для трека34 просмотра
- Обложка для трека39 просмотров
- CG-арт │ Растр + вектор37 просмотров
- CG-арт │ Растр + вектор38 просмотров
- Фэшн-иллюстрация │ Флэт-арт29 просмотров
- Вектор │ Флэт-арт36 просмотров
- Пейзажи в стиле флэт-арт17 просмотров