Выполняю заказы по фотомонтажу и дизайну. Ретушь фотографий. Оброботка фотографий. Фотомонтаж.

Выполняю заказы по фотомонтажу и дизайну.

Ретушь фотографий. (удаление дефектов кожи )

Оброботка фотографий, Фотомонтаж (добавление/удаление элементов с изображения, смена фона и т.д.)

Работаю с большим количеством фотографий с фотосессий и с предметной съемкой (еда, мебель, ювелирные изделия, одежда).