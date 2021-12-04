Выполняю заказы по фотомонтажу и дизайну. Ретушь фотографий. Оброботка фотографий. Фотомонтаж.
Выполняю заказы по фотомонтажу и дизайну.
Ретушь фотографий. (удаление дефектов кожи )
Оброботка фотографий, Фотомонтаж (добавление/удаление элементов с изображения, смена фона и т.д.)
Работаю с большим количеством фотографий с фотосессий и с предметной съемкой (еда, мебель, ювелирные изделия, одежда).
Портфолио
- Изоляция + цветокоррекция.50 просмотров
- Ретушь лица51 просмотр
- Фотомонтаж.40 просмотров
- Цветокоррекция + ретушь50 просмотров
- Устранение или Замена фона32 просмотра
- Создание коллажей26 просмотров
- Тонирование и Цветокоррекция.33 просмотра