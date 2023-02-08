nataliakacura379

Beautiful save the world!

Я, Качура Наталія, маю вищу освіту за спеціальністю графічний дизайнер. Працюю постійно над своїми навичками та досвідом. Комунікативна, активна, товариська, завжди знаходжу спільну мову, чесна та відповідальна.

Моє кредо по життю, це - "Не подобається виправи, не виправляєш - не ний".

Я готова розвиватись разом з вами, у будь який творчій сфері, адже КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ!