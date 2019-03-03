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Наталья Аузяк
natalie_voon
natalie_voon
26 лет
Украина
/
Черновцы
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Юлия
Malikova
42 года
Украина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
$2
10 баллов
5 лет назад
Рерайт статей образовательной тематики
Исполнитель ответственно подошел к выполнению задания. Все требования выполнены в полном объеме. Спасибо:)
Приятное сотрудничество!
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Отзывы заказчиков
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