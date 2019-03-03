natalie_voon

Наталья Аузяк natalie_voon

 
26 летУкраина/Черновцы
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Malikova
Юлия 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Рерайт статей образовательной тематики
Исполнитель ответственно подошел к выполнению задания. Все требования выполнены в полном объеме. Спасибо:)
Приятное сотрудничество!
Ответный отзыв