$100
Нужен репортаж с с/х выставки "Агрокомплекс 2008", которая состоится 4-7 марта в Уфе +2 фотографии. Размеры - 6000 знаков б/п.
Копирайтинг2 заявки
Закрыт
16 лет назад
Нужен репортаж с с/х выставки "Агрокомплекс 2008", которая состоится 4-7 марта в Уфе +2 фотографии. Размеры - 6000 знаков б/п.
Требуются авторы в корпоративное печатное издание. Тематика - технологии кормопроизводства в молочном животноводстве. Пример статьи http://old.agroru.com/db/news_sw.0.html?&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=29&tx_ttnews[backPid]=995&cHash=50d4a5b434 Свои предложения присылайте на [email protected]