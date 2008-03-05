Требуются авторы в корпоративное печатное издание. Тематика - технологии кормопроизводства в молочном животноводстве. Пример статьи http://old.agroru.com/db/news_sw.0.html?&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=29&tx_ttnews[backPid]=995&cHash=50d4a5b434 Свои предложения присылайте на [email protected]