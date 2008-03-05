natalinka

Зайцева Наталья natalinka

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автор текстов

    $100

    Требуются авторы в корпоративное печатное издание. Тематика - технологии кормопроизводства в молочном животноводстве. Пример статьи http://old.agroru.com/db/news_sw.0.html?&amp;tx_ttnews[pointer]=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=29&amp;tx_ttnews[backPid]=995&amp;cHash=50d4a5b434 Свои предложения присылайте на [email protected]

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    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад