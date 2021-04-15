Переведу аудиофайл или видеоряд в текстовый документ. Быстро и качественно. Запишу все с точностью и оформлю текст согласно необходимым параметрам.
Приведу текст в читабельный вид, разобью по абзацам. Выполню форматирование теста: заголовки, подзаголовки и т.д. Текст будет приятно выглядеть и читаться.
О себе:
22-летний опыт работы в Коммунальном предприятии «Харьковводоканал» инженером по работе с абонентами, из них 2 года на руководящей должности(заместитель начальника отдела) и произошла реорганизация предприятия.
Мои знания и навыки:
- в работе организованна и пунктуальна;
- знание делопроизводства, делового этикета,
- составление писем и запросов, ведение информационной базы;
- владение ПК (Word, Excel, MS Power Point) и офисной техники. Работа с электронной почтой;
- умение работать с коллективом;
- умение работать в режиме многозадачности;
- планировать и составлять фотографию рабочего дня.
Портфолио
- Невзорова Наталья107 просмотров