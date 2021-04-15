Расшифровка аудио-видео материала, транскрибация

﻿Переведу аудиофайл или видеоряд в текстовый документ. Быстро и качественно. Запишу все с точностью и оформлю текст согласно необходимым параметрам.

﻿Приведу текст в читабельный вид, разобью по абзацам. Выполню форматирование теста: заголовки, подзаголовки и т.д. Текст будет приятно выглядеть и читаться.

﻿О себе:

22-летний опыт работы в Коммунальном предприятии «Харьковводоканал» инженером по работе с абонентами, из них 2 года на руководящей должности(заместитель начальника отдела) и произошла реорганизация предприятия.

﻿Мои знания и навыки:

- в работе организованна и пунктуальна;

- знание делопроизводства, делового этикета,

- составление писем и запросов, ведение информационной базы;

- владение ПК (Word, Excel, MS Power Point) и офисной техники. Работа с электронной почтой;

- умение работать с коллективом;

- умение работать в режиме многозадачности;

- планировать и составлять фотографию рабочего дня.