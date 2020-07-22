nataliyanikolaev

Наталия nataliyanikolaevnataliyanikolaev
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент - маркетолог/копирайтер, таргетолог
Как контент- маркетолог могу предложить услуги:
1.Разработка ЦА, сегментирование( боли, выгоды, возражения)
2. Разработка продуктовой линейки( лид-магнит, трипваер, основной продукт, кроссел, даунселл, лонгтейл, тропинка возврата).
3. Проработка личного бренда, карта бренда, позиционирование.
4. Анализ конкурентов
5. Составление контент- стратегии на 1, 3, 6 месяцев.
6. Составление контент - стратегии под запуск.Копирайтинг:200 рублей один текст (продающий, вовлекающий, полезный, информационный,развлекательный посты, сторителинг)Таргет:
Настройка - 2.000р
Ведение - 10.000 р в месяц
Действие аккаунта приостановлено!