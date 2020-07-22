nataliyanikolaev

Наталия nataliyanikolaev

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент - маркетолог/копирайтер, таргетолог

Как контент- маркетолог могу предложить услуги:

1.Разработка ЦА, сегментирование( боли, выгоды, возражения)

2. Разработка продуктовой линейки( лид-магнит, трипваер, основной продукт, кроссел, даунселл, лонгтейл, тропинка возврата).

3. Проработка личного бренда, карта бренда, позиционирование.

4. Анализ конкурентов

5. Составление контент- стратегии на 1, 3, 6 месяцев.

6. Составление контент - стратегии под запуск.Копирайтинг:200 рублей один текст (продающий, вовлекающий, полезный, информационный,развлекательный посты, сторителинг)Таргет:

Настройка - 2.000р

Ведение - 10.000 р в месяц