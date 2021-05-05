natalliaweb

Приветствую! Меня зовут Наташа
Немного расскажу о себе, вы не против?
Я фея :D , я создаю стильный и привлекательный дизайн - настоящее волшебство .
Основой веб-дизайна считаю удобство и красоту интерфейса.
Итак, чем я могу помочь?
| Дизайн сайтов
| Landing page
| Прототипирование
| Адаптация под все устройства
| Логотипы
| Оформление соц. сетей (Instagram, ВКонтакте)
| Печатная продукция (флаера, брошюры, баннеры)
Ценю искренность и порядочность. Готова с головой уходить в процесс ради общих целей.
С удовольствием обсужу проект:
— Email: [email protected]
— Телефон: +79003527701
— WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=79003527701
— Telegram: https://t.me/nattalia_ns
— Instagram: https://www.instagram.com/nattassshka/
— Вконтакте: https://vk.com/nattassshka
Буду рада с вами поработать!
С уважением, Наталья.