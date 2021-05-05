natalliaweb

Дизайн - это индивидуальность!

Приветствую! Меня зовут Наташа

Немного расскажу о себе, вы не против?

Я фея :D , я создаю стильный и привлекательный дизайн - настоящее волшебство .

Основой веб-дизайна считаю удобство и красоту интерфейса.

Итак, чем я могу помочь?

| Дизайн сайтов

| Landing page

| Прототипирование

| Адаптация под все устройства

| Логотипы

| Оформление соц. сетей (Instagram, ВКонтакте)

| Печатная продукция (флаера, брошюры, баннеры)

Ценю искренность и порядочность. Готова с головой уходить в процесс ради общих целей.

С удовольствием обсужу проект:

— Email: [email protected]

— Телефон: +79003527701

— WhatsApp: https://api.whatsapp.com/send?phone=79003527701

— Telegram: https://t.me/nattalia_ns

— Instagram: https://www.instagram.com/nattassshka/

— Вконтакте: https://vk.com/nattassshka

Буду рада с вами поработать!

С уважением, Наталья.