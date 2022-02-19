Привет!
Я Наташа, веб-дизайнер, создаю сайты «под ключ» на платформе Tilda.
Тильда — это современная онлайн платформа, которая позволяет создать сайт без использования кода, что существенно сокращает время исполнения заказа и ваши расходы на его реализацию. Идеально подойдет для малого и среднего бизнеса, инфобизнеса (продажа курсов), сайта-визитки (для продажи ваших услуг) и т.д.
Что включает создание сайта «под ключ»:
— анализирую целевую аудиторию и конкурентов, чтобы сайт был понятным вашим клиентам;
— прописываю структуру сайта, т.е. схему размещения его основных разделов и страниц относительно друг друга. Это план-схема, которая показывает, каким образом строится сайт, логическая связка его страниц,
— разрабатываю прототип для многостарничного и одностраничного сайта. Вы сможете увидеть концепцию сайта и внести правки уже на этом этапе,
— отрисовываю макет главного экрана сайта
— переношу макет на платформe Tilda;
— делаю адаптивную версию сайта под мобильные устройства и планшеты;
— делаю базовые SEO и технические настройки сайта.
Контакт со мной:
- Сайт https://natalliwebdesign.ru/
- Инстаграм natalliweb
- Телеграм https://t.me/natalliweb
- WhatsApp https://wa.me/79687402566
- Почта [email protected]