natalliwebdesign

Помогаю бизнесу расти через дизайн. Сайты «под ключ» на Tilda.

Привет!

Я Наташа, веб-дизайнер, создаю сайты «под ключ» на платформе Tilda.

Тильда — это современная онлайн платформа, которая позволяет создать сайт без использования кода, что существенно сокращает время исполнения заказа и ваши расходы на его реализацию. Идеально подойдет для малого и среднего бизнеса, инфобизнеса (продажа курсов), сайта-визитки (для продажи ваших услуг) и т.д.

Что включает создание сайта «под ключ»:

— анализирую целевую аудиторию и конкурентов, чтобы сайт был понятным вашим клиентам;

— прописываю структуру сайта, т.е. схему размещения его основных разделов и страниц относительно друг друга. Это план-схема, которая показывает, каким образом строится сайт, логическая связка его страниц,

— разрабатываю прототип для многостарничного и одностраничного сайта. Вы сможете увидеть концепцию сайта и внести правки уже на этом этапе,

— отрисовываю макет главного экрана сайта

— переношу макет на платформe Tilda;

— делаю адаптивную версию сайта под мобильные устройства и планшеты;

— делаю базовые SEO и технические настройки сайта.

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