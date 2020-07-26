nataly_chepa

Наталья nataly_chepa

 
46 летУкраина/Енакиево
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Предлагаю услуги по наполнению контентом сайтов, интернет-магазинов.

Качественная редактура готовых текстов (грамматика, стилистика, seo), взаимодействие с авторами.

HTML/CSS - базовый уровень.

Работа в CMS Joomla, Modx, Drupal, Wordpress.

Photoshop - уверенный пользователь.

Ответственность, грамотность, внимательность.

Примеры работ

Публикация без подбора фото- и видеоконтента WordPress

http://provozdyx.ru/chastnyj-dom/ventilyaciya-v-panelnom-stroenii

http://provozdyx.ru/promyshlennaya/pravila-montazha-ventilyacii

http://provozdyx.ru/chastnyj-dom/montazh-ventilyacionnyx-trub

 

Публикация с подбором фото- и видеоконтента NetCat

http://propechenku.ru/tsirroz/portalnyj.html

http://propechenku.ru/tsirroz/biliarnyj.html

http://proallergen.ru/na-rasteniya/trava.html

http://proallergen.ru/na-rasteniya/mjata.html

 

Мой сайт на Joomla

http://doctorpets.ru/

WordPressHTMLCSSJoomlaMODXDrupalNetCatPhotoshopСайт на Joomla
Наполнение сайтов
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