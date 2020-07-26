Предлагаю услуги по наполнению контентом сайтов, интернет-магазинов.
Качественная редактура готовых текстов (грамматика, стилистика, seo), взаимодействие с авторами.
HTML/CSS - базовый уровень.
Работа в CMS Joomla, Modx, Drupal, Wordpress.
Photoshop - уверенный пользователь.
Ответственность, грамотность, внимательность.
Примеры работ
Публикация без подбора фото- и видеоконтента WordPress
http://provozdyx.ru/chastnyj-dom/ventilyaciya-v-panelnom-stroenii
http://provozdyx.ru/promyshlennaya/pravila-montazha-ventilyacii
http://provozdyx.ru/chastnyj-dom/montazh-ventilyacionnyx-trub
Публикация с подбором фото- и видеоконтента NetCat
http://propechenku.ru/tsirroz/portalnyj.html
http://propechenku.ru/tsirroz/biliarnyj.html
http://proallergen.ru/na-rasteniya/trava.html
http://proallergen.ru/na-rasteniya/mjata.html
Мой сайт на Joomla