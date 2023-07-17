natamaytova

Наталия natamaytova

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
&#128200; Создание сайтов. Настройка Яндекс Директ. SEO&#10052;

  • Профессиональные и адаптивные сайты на WordPress. Гибкий дизайн, пользовательские темы, расширяемость плагинами, оптимизация под SEO и надежная безопасность - все в одном.

  • SEO продвижение сайтов в ТОП-10 Google и Яндекс. С детальной SEO-оптимизацией ваш сайт сможет привлечь больше целевого трафика, повысить конверсии и улучшить позиции в поисковых системах.

  • Запуск рекламы в Яндекс Директ за 4 дня (поиск, РСЯ, Яндекс Метрика).

  • Бесплатный аудит сайта перед запуском рекламы (совместно с веб-дизайнером), обширный анализ конкурентов, услуги в целом и Вашей целевой аудитории. Рекомендации по сайту, наполнение, УТП и т.д.

  • Бесплатное сопровождение 2 недели - сдаю Вам максимально готовую, рабочую рекламную кампанию или переходим на постоянное сопровождение по договору.

  • Оформление и ведение аккаунтов/групп в соц.сетях.

  • Составление подробнейшего контент-плана от проработки тематики до хэштегов!

Скидки для каждого клиента!

Действительно индивидуальный подход к каждому проекту!

Telegram: @nata01234567

WhatsApp: +7 (705) 846-34-85
Сайт: https://opusweb.ru/

#nowar