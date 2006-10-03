Мы ищем веб programmera который может переделать наш слегка устаревший веб-сайт. Мы уже знаем что конкретно хотим переделать, поэтому заинтересовавшимся вышлем детальный план работы которую предстоит проделать. Наш веб-сайтhttp://official-dishnetwork-internet.com/ . Веб-сайт полностью на Английском ...
Мы ищем веб програмиста который может переделать наш слегка устаревший веб-сайт. Мы уже знаем что конкретно хотим переделать, поэтому заинтересовавшимся вышлем детальный план работы которую предстоит проделать. Наш веб-сайт http://official-dishnetwork-internet.com/ . Нам важно что бы работа была проделана быстро и профессионално и конечно же предоплату мы неделаем вся оплата после .только просьба берите деньги но пожалуста все делайте вовремя Пишите на [email protected] ili icq 403564261 [email protected]
- Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт16 лет назад
переделка и усовершенствование нашего веб-сайта www.dishbuy.com. необходимо слева на сайте убрать пульт и заменить его на кнопки которые можно разместить сверху: HOME OFFERS PROGRAMMING RECEIVERS ORDER CONTACT кнопки мы хотим сделать в виде выплывающего меню как на сайте www.dishnation.com убрать в верхнем левoм ...Прочее21 заявкаЗакрыт17 лет назад