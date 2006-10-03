Мы ищем веб програмиста который может переделать наш слегка устаревший веб-сайт. Мы уже знаем что конкретно хотим переделать, поэтому заинтересовавшимся вышлем детальный план работы которую предстоит проделать. Наш веб-сайт http://official-dishnetwork-internet.com/ . Нам важно что бы работа была проделана быстро и профессионално и конечно же предоплату мы неделаем вся оплата после .только просьба берите деньги но пожалуста все делайте вовремя Пишите на [email protected] ili icq 403564261 [email protected]