natamora

Мора Наталья natamora

 
50 летСША
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Мы ищем веб програмиста который может переделать наш слегка устаревший веб-сайт. Мы уже знаем что конкретно хотим переделать, поэтому заинтересовавшимся вышлем детальный план работы которую предстоит проделать. Наш веб-сайт http://official-dishnetwork-internet.com/ . Нам важно что бы работа была проделана быстро и профессионално и конечно же предоплату мы неделаем вся оплата после .только просьба берите деньги но пожалуста все делайте вовремя Пишите на [email protected] ili icq 403564261 [email protected]

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    Дизайн сайтов45 заявок
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  • Переделка веб-сайта

    переделка и усовершенствование нашего веб-сайта www.dishbuy.com. необходимо слева на сайте убрать пульт и заменить его на кнопки которые можно разместить сверху: HOME OFFERS PROGRAMMING RECEIVERS ORDER CONTACT кнопки мы хотим сделать в виде выплывающего меню как на сайте www.dishnation.com убрать в верхнем левoм ...

    Прочее21 заявка
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    17 лет назад