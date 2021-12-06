Копирайт, рерайт, перевод, создание рекламных креативов
Приветствую всех! Предлагаю Вам услуги копирайтера, который может и хочет написать для Вас незабываемый текст с учетом всех пожеланий. Ответственно отношусь к заданию и четко придерживаюсь установленных сроков.Выполню для Вас:
- написание текстов и постов для публикации в соцсетях;
- рекламные тексты товаров и услуг;
- статьи на любую тему: путешествия, кулинария, спорт, красота, здоровье и тому подобное;
- описание товаров;
- перевод текстов с украинского на русский и наоборот;
- рерайт текстов;
- создание рекламных креативов.
Портфолио
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- Продающий текст о сервисе «Delivery FOODS»70 просмотров