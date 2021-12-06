Копирайт, рерайт, перевод, создание рекламных креативов

Приветствую всех! Предлагаю Вам услуги копирайтера, который может и хочет написать для Вас незабываемый текст с учетом всех пожеланий. Ответственно отношусь к заданию и четко придерживаюсь установленных сроков.Выполню для Вас:

написание текстов и постов для публикации в соцсетях;

рекламные тексты товаров и услуг;

статьи на любую тему: путешествия, кулинария, спорт, красота, здоровье и тому подобное;

описание товаров;

перевод текстов с украинского на русский и наоборот;

рерайт текстов;

создание рекламных креативов.

Ориентирована на частичную занятость, ведь совмещаю работу с учебой.