natasha99baklan

Наталия natasha99baklan

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайт, рерайт, перевод, создание рекламных креативов

Приветствую всех! Предлагаю Вам услуги копирайтера, который может и хочет написать для Вас незабываемый текст с учетом всех пожеланий. Ответственно отношусь к заданию и четко придерживаюсь установленных сроков.Выполню для Вас:

  • написание текстов и постов для публикации в соцсетях;
  • рекламные тексты товаров и услуг;
  • статьи на любую тему: путешествия, кулинария, спорт, красота, здоровье и тому подобное;
  • описание товаров;
  • перевод текстов с украинского на русский и наоборот;
  • рерайт текстов;
  • создание рекламных креативов.
Ориентирована на частичную занятость, ведь совмещаю работу с учебой.