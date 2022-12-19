Наталья Якунина natashafoto21natashafoto21
38 летРоссия/Владивосток
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Профессиональный фотограф, владеющий графическими программами.
Я профессиональный рекламный фотограф и ретушер с 2015 года. Специализируюсь на фотосъёмке еды, интерьеров, фотоконтента для кафе и ресторанов и предметной фотографии (любой товар). Ретуширую свои работы сама.
Дополнительно разрабатываю дизайны визиток, буклетов, афиш, оформляю профили в соц сетях (шапка, актуальное, визуал - полная распаковка личности, фотосъёмка, обработка, грид)
Умею делать крутые презентации, знаю много фишек. Могу сделать любой дизайн и креатив. Много лет была исполнителем в большой производственной компании - знаю все про ответственность и исполнительность перед заказчикам. Выполнить обещанное в срок - мой стиль жизни!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ретушь фото. Коллажирование.53 просмотра
- Презинтации81 просмотр
- Разработка обложек, меню, карточек рецепотов.100 просмотров
- Распаковка личности, фотосъёмка контента, гридница162 просмотра
- Фотосъемка, обработка, коллажирование. Креативное105 просмотров
- Разработка фирменного стиля.64 просмотра
- Фотосъемка для упаковки. Визуализация41 просмотр
- Фотосъемка и ретушь61 просмотр
- Ретушь фотографий86 просмотров
- Ретушь предметной фотографии73 просмотра
- Авторские статьи.57 просмотров
- Обработка фотографий любой сложности60 просмотров