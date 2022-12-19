Профессиональный фотограф, владеющий графическими программами.

Я профессиональный рекламный фотограф и ретушер с 2015 года. Специализируюсь на фотосъёмке еды, интерьеров, фотоконтента для кафе и ресторанов и предметной фотографии (любой товар). Ретуширую свои работы сама.

Дополнительно разрабатываю дизайны визиток, буклетов, афиш, оформляю профили в соц сетях (шапка, актуальное, визуал - полная распаковка личности, фотосъёмка, обработка, грид)

Умею делать крутые презентации, знаю много фишек. Могу сделать любой дизайн и креатив. Много лет была исполнителем в большой производственной компании - знаю все про ответственность и исполнительность перед заказчикам. Выполнить обещанное в срок - мой стиль жизни!