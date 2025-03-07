Ретушь фотографий недвижимости

Обработка фотографий недвижимости. Был опыт работы с агентством недвижимости, поэтому уже имею опыт фотосъемки и обработки фотографий помещений. Что меня отличает? Опыт и желание удовлетворять запросы клиентов, всегда адаптирую проекты под них. Поэтому открыт для обсуждений и правок. Выполню ваши заказы качественно, в указанные сроки! Приветствую долгосрочное сотрудничество! • Знание графических программ Adobe Photoshop

Личностные качества: активность, коммуникабельность, ответственность, добросовестно отношусь к поставленным задачам, нахожу общий язык со всеми, обладаю высокой трудоспособностью.

Мои услуги включают:

Баланс белого

Цветовая коррекция

Регулировка яркости

Регулировка контрастности

Смешивание нескольких экспозиций

Улучшение или замена газона/неба

Добавление изображений на экраны телевизоров

Добавление огня в камины

Удаление объекта

Повышение резкости изображения

Изменение размера изображения

Горизонтальное и вертикальное выравнивание

Покраска стен

Вечерние снимки внешнего вида дома.

Все зависит от выбранного вами пакета.