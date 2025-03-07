Обработка фотографий недвижимости. Был опыт работы с агентством недвижимости, поэтому уже имею опыт фотосъемки и обработки фотографий помещений. Что меня отличает? Опыт и желание удовлетворять запросы клиентов, всегда адаптирую проекты под них. Поэтому открыт для обсуждений и правок. Выполню ваши заказы качественно, в указанные сроки! Приветствую долгосрочное сотрудничество! • Знание графических программ Adobe Photoshop
Личностные качества: активность, коммуникабельность, ответственность, добросовестно отношусь к поставленным задачам, нахожу общий язык со всеми, обладаю высокой трудоспособностью.
Мои услуги включают:
Баланс белого
Цветовая коррекция
Регулировка яркости
Регулировка контрастности
Смешивание нескольких экспозиций
Улучшение или замена газона/неба
Добавление изображений на экраны телевизоров
Добавление огня в камины
Удаление объекта
Повышение резкости изображения
Изменение размера изображения
Горизонтальное и вертикальное выравнивание
Покраска стен
Вечерние снимки внешнего вида дома.
Все зависит от выбранного вами пакета.
Портфолио
- Векторные изображениянет просмотров
- Anime style portrait1 просмотр
- Portraitнет просмотров
- Акварель5 просмотров
- Портрет в стиле иллюстрации2 просмотра
- Рисунок карандашомнет просмотров
- .нет просмотров