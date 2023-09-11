Универсальный специалист

Имею богатый жизненный опыт в области деловой переписки, составления текстов, документов, связанных с ведением бизнеса. Также могу писать рефераты, дипломы, статьи, сценарии и многое другое. Также есть опыт работы с Excel, составления бизнес-планов, расчета себестоимости продукции и т.п.

Диплом о высшем образовании квалификация экономист-менеджер, диплом бухгалтера. диплом МБА в сфере бережливого производства и управления бизнесом, сертификат TPS, и диплом кондитера). Опыт работы на руководящих должностях. Опыт создания групп ВК, организации интернет-магазина.

Во фрилансе я новичок, но в реальной жизни я много всего умею. Обращайтесь. Буду рада помочь.