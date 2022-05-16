Сайты, интернет магазины, карточки товаров, WordPress, OpenCart, Instant CMS, Битрикс

Начинающий фрилансер. Первый сайт на WordPress создала в 2011 году. Затем было еще пара сайтов на этом же движке. Несколько сайтов на движке Instant CMS. Занималась созданием и наполнением интернет магазинов на движках Instant CMS и OpenCart. Все работы делала для себя. Во фрилансе новичок, поэтому готова рассмотреть любые предложения. Ответственность гарантирую. С 2018 года завожу номенклатуры в 1С и заполняю карточки на сайте с движком Битрикс.