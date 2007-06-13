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navi
navi
42 года
Украина
/
Киев
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
станковая живопись
web-дизайн
flash- анимация
идеи
фирменный стиль
полиграфия
логотип
Портфолио
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Красная стена
249 просмотров
Girls
223 просмотра
AntiBrend
267 просмотров
Логотип для "City"
276 просмотров
Профучет2
211 просмотров
Профучет
196 просмотров
Без названия
206 просмотров
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