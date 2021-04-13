Автор/редактор/рерайтер/копирайтер - 4 личности в одном сосуде!

Добрый день, дорогой заказчик! С нетерпением желаю начать работу с каждым из вас.

Суперспособности:

1. Редактирую и корректирую текст на орфографические, стилистические и литературные ошибки.

2. Переписываю текст, добивая уникальность.

3. Создаю презентации (не профессионально, но соответствуя требованиям).

4. Написание статей на заказ.

Работать со специалистом без огромного опыта куда проще, ведь можно подстроить работу под себя :)

Почта: [email protected]