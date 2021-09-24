Привет! Меня зовут Сергей и я web разработчик из Днепра. Мне 37 лет, женат на прекрасном человеке и у нас скоро будет дочка.
Гарантия на верстку
Я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены во время работы.
Род занятий
Верстка кроссбраузерная , адаптивная.
Верстаю из PSD
CMS
Wordpress, MoDX Revo
Мои контакты
Email: [email protected]
Телефон: +380974974816
Ответственность
- готов приступить уже
- не беру предоплату
- всегда на связи
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Оплата
За выполненную работу Вы можете оплатить на мою карту, а также другим удобным для вас способом.
Отзывы (Пока нет)
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Связь
Email: [email protected]
Телефон: +380974974816
Дополнительные сведения:
Умение работать в режиме многозадачности и высокие аналитические способности позволяют мне эффективно работать с большими объёмами информации, быстро находить качественные решения сложных задач.
Образование
2009 – 2012 гг. Национальный Горный Университет г. Днепр,
"Инженер КИПиА"
1999 - 2003 гг. Днепропетровский техникум электрификации г. Днепр,
"Электрофикация и автоматизация"
Дополнительное образование
октябрь 2019 – февраль 2020 гг. Hillel IT School: front-end developer.
2012 – 2015 гг. Центр компьютерного образования. Получил знания по программам: JavaScript, SASS, CSS, HTML, Bootstrap.
Связь
Email: [email protected]
Телефон: +380974974816