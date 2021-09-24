Сайт который покажет, что Вы — лучший (CSS3, HTML5, JavaScript)

Привет! Меня зовут Сергей и я web разработчик из Днепра. Мне 37 лет, женат на прекрасном человеке и у нас скоро будет дочка.

Гарантия на верстку

Я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены во время работы.

Род занятий

Верстка кроссбраузерная , адаптивная.

Верстаю из PSD

CMS

Wordpress, MoDX Revo

Мои контакты

Email: [email protected]

Телефон: +380974974816

Ответственность

готов приступить уже

не беру предоплату

всегда на связи

https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-89895b1b7/

Оплата

За выполненную работу Вы можете оплатить на мою карту, а также другим удобным для вас способом.

Отзывы (Пока нет)

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Связь

Email: [email protected]

Телефон: +380974974816

Дополнительные сведения:

Умение работать в режиме многозадачности и высокие аналитические способности позволяют мне эффективно работать с большими объёмами информации, быстро находить качественные решения сложных задач.

Образование

2009 – 2012 гг. Национальный Горный Университет г. Днепр,

"Инженер КИПиА"

1999 - 2003 гг. Днепропетровский техникум электрификации г. Днепр,

"Электрофикация и автоматизация"

Дополнительное образование

октябрь 2019 – февраль 2020 гг. Hillel IT School: front-end developer.

2012 – 2015 гг. Центр компьютерного образования. Получил знания по программам: JavaScript, SASS, CSS, HTML, Bootstrap.

Связь

Email: [email protected]

Телефон: +380974974816