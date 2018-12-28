3d визуализация и дизайн интерьера

Здравствуйте!

Меня зовут Назар!

Мой опыт включает работу с разнообразными стилями от современного до классического, обеспечивая уникальность каждого проекта. Проектирую жилые пространства, коммерческие и офисные объекты. Владею программами дизайна интерьера, такими как AutoCAD, Revit (составление рабочих чертежей), 3ds max, Photoshop (фотореалистичная визуализация). Моя цель - не просто создать красивые интерьеры, но и сочетать их с практичностью и удобством.

Портфолио:

https://www.freelancer.com/u/nazarag08?lang=ru&ngsw-bypass=

Мои контакты:

Skype - live:75f32292d4a05e89

Instagram: @design_cgtm

сот. тел. +99365619423

[email protected]