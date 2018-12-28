3d визуализация и дизайн интерьера
Здравствуйте!
Меня зовут Назар!
Мой опыт включает работу с разнообразными стилями от современного до классического, обеспечивая уникальность каждого проекта. Проектирую жилые пространства, коммерческие и офисные объекты. Владею программами дизайна интерьера, такими как AutoCAD, Revit (составление рабочих чертежей), 3ds max, Photoshop (фотореалистичная визуализация). Моя цель - не просто создать красивые интерьеры, но и сочетать их с практичностью и удобством.
Портфолио:
https://www.freelancer.com/u/nazarag08?lang=ru&ngsw-bypass=
Мои контакты:
Skype - live:75f32292d4a05e89
Instagram: @design_cgtm
сот. тел. +99365619423
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Назар сделал всё в соответствии с заданием, потом выполнил все необходимые правки эскизов, довёл до нужного результата. Результатом довольны, рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик дает детальное описание задания на проект, заранее предупредил о будущих правках. Работу исполнил точно благодаря ясному и понятному ТЗ. С удовольствием поработаю еще.
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$20/час
от $200от 30 дней
#53
Архитектура зданий
нет отзывов
$20/час
от $300от 15 дней
#277