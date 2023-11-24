Full Stack разработчик с опытом работы 4 года . React/Vue/Node.js/Nest.js/Telegram Bot/Mongo/Postgresql/ChatGPT

Всем привет . Меня зовут Назар, я full stack разработчик.

https://github.com/nazariiko?tab=repositories

Мои услуги:

- дизайн и создание сайтов любой тематики и сложности. Лендинги, интернет-магазины, форумы и так далее.

- создание как backend так и front-end части.

- интеграция ChatGPT

- редактирование и поддержка существующих сайтов , дизайн дополнительных элементов , наполнение текстами и фотографиями .

- написание скриптов и плагинов для сайтов, создание и подключение форм, взаимодействие с API.

- разработка telegram бота, интеграция веб-сайта и telegram бота.

- выполнение тестовых заданий для full stack разработчиков.

Мой опыт:

Я работаю full stack разработчиком 3 года и имею около 5 лет опыта фриланса, разрабатывал с нуля веб-сайты любых тематик. От крупных интернет магазинов для продажи кондиционеров до небольших лендингов, продающих презервативы. В компании разрабатываю CRM-системы для министерств Украины (Ukravtodor, Prozorro, 15-51, и другие).

Стек технологий:

ChatGPT

HTML

CSS

Javascript

Typescript

React

NextJs

Vue

Node.js

Express.js

Nest.js

Telegram Bot

MongoDB

SQL

Postgresql

Выполняю работу качественно и быстро, не нарушая дедлайны. Почти в любое время могу выйти на связь с клиентом.