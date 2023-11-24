Всем привет . Меня зовут Назар, я full stack разработчик.
https://github.com/nazariiko?tab=repositories
Мои услуги:
- дизайн и создание сайтов любой тематики и сложности. Лендинги, интернет-магазины, форумы и так далее.
- создание как backend так и front-end части.
- интеграция ChatGPT
- редактирование и поддержка существующих сайтов , дизайн дополнительных элементов , наполнение текстами и фотографиями .
- написание скриптов и плагинов для сайтов, создание и подключение форм, взаимодействие с API.
- разработка telegram бота, интеграция веб-сайта и telegram бота.
- выполнение тестовых заданий для full stack разработчиков.
Мой опыт:
Я работаю full stack разработчиком 3 года и имею около 5 лет опыта фриланса, разрабатывал с нуля веб-сайты любых тематик. От крупных интернет магазинов для продажи кондиционеров до небольших лендингов, продающих презервативы. В компании разрабатываю CRM-системы для министерств Украины (Ukravtodor, Prozorro, 15-51, и другие).
Стек технологий:
ChatGPT
HTML
CSS
Javascript
Typescript
React
NextJs
Vue
Node.js
Express.js
Nest.js
Telegram Bot
MongoDB
SQL
Postgresql
Выполняю работу качественно и быстро, не нарушая дедлайны. Почти в любое время могу выйти на связь с клиентом.
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