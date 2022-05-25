React, Next.js, TypeScript, Redux, Redux-Toolkit, Redux-Saga, Rest API, HTML, SCSS, Figma, Node (Nest.js), Webpack

Всем привет! Я только развиваю свой аккаунт на weblancer.

Опыт в коммерческой разработке фронтенда 2 года, пишу большие приложения со сложной архитектурой на React / Next.js, верстаю компонентно по БЭМ.

Отношусь ответственно к чистоте кода, соблюдаю принципы архитектуры и единообразия (не приветствую хаос), после меня в нём разберется каждый фронтендер!

Так же развиваюсь в web дизайне, с удовольствием помогу вам разработать макеты Вашего приложения.

﻿При выполнении заказа буду всегда на связи!

https://github.com/asnazarov