React, Next.js, TypeScript, Redux, Redux-Toolkit, Redux-Saga, Rest API, HTML, SCSS, Figma, Node (Nest.js), Webpack
Всем привет! Я только развиваю свой аккаунт на weblancer.
Опыт в коммерческой разработке фронтенда 2 года, пишу большие приложения со сложной архитектурой на React / Next.js, верстаю компонентно по БЭМ.
Отношусь ответственно к чистоте кода, соблюдаю принципы архитектуры и единообразия (не приветствую хаос), после меня в нём разберется каждый фронтендер!
Так же развиваюсь в web дизайне, с удовольствием помогу вам разработать макеты Вашего приложения.
При выполнении заказа буду всегда на связи!
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Новостной сайт, подача заявок на грант (Next.js)35 просмотров
- Планировщик Схема 2D (React)22 просмотра
- Auditor.pro Чек листы для бизнеса. (React)20 просмотров
- Умный дом (React)17 просмотров
- Пример верстки с адаптивом.37 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
2 года назад
Проконсьтировал меня, спасибо большое
Ответный отзыв
рад был помочь)