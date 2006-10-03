Профессиональный опыт:
Языки программирования:
VB/VBA/VBScript - 4+ лет
FoxPro7 - 1,5 года
C#/Win Forms - 3+ года
Системы управления базами данных:
InterBase Firebird – 1 год;
SQL Server 2000 – 4+ лет;
Access – 4+ лет;
XML, ADO.NET, COM, Threading
PS: с 04.2007 задействован в одном долговременном проекте, в связи с чем заказов не принимаю.
Портфолио
- Окно настроек325 просмотров
- Основное окно324 просмотра
- Интерфейс модуля автозапуска297 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
8 баллов
17 лет назад
Начало проекта было весьма бодрым и проходило на волне оптимизма. К технической подкованности претензий не было. По вине конечных пользователей фаза тестирования была затянута, поэтому деньги были выплачены еще до ее завершения. После этого ситуация несколько изменилась. Время реакции на письма начало измеряться днями, возникающие проблемы списывались на неумение устанавливать, после чего стороне заказчика пришлось лезть в код и исправлять ошибки разработчика. Дальнейшая работа по проекту была приостановлена по причине наличия другого, который займет все время. По правде говоря, с моей стороны тоже было не все гладко, поскольку начальные требования несколько видозменялись и была затянута фаза тестирования, поэтому в целом оценка разработчику положительная.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Знает что нужно, четко ставит задачи, платит своевременно. Сплошной позитив. Рекомендую.
$0
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа, лучшее соотношение цены и качество. Прекрасный интерфейс программы, учтены все пожелания. Быстрая работа. С пониманием относится к клиенту, доделывает работу всегда до конца. Обращайтесь к нему, не пожалеете. Лично я, решил вести все свои проекты лична с данным фрилансером. Оценка наивысшая.