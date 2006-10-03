Начало проекта было весьма бодрым и проходило на волне оптимизма. К технической подкованности претензий не было. По вине конечных пользователей фаза тестирования была затянута, поэтому деньги были выплачены еще до ее завершения. После этого ситуация несколько изменилась. Время реакции на письма начало измеряться днями, возникающие проблемы списывались на неумение устанавливать, после чего стороне заказчика пришлось лезть в код и исправлять ошибки разработчика. Дальнейшая работа по проекту была приостановлена по причине наличия другого, который займет все время. По правде говоря, с моей стороны тоже было не все гладко, поскольку начальные требования несколько видозменялись и была затянута фаза тестирования, поэтому в целом оценка разработчику положительная.