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Альбина
nazipovaar
nazipovaar
32 года
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Хороший дизайн за разумные деньги
Дизайн сайтов, баннеров, креативов для рекламы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Лендинг для маркетингового агентства
60 просмотров
Креатив
48 просмотров
Мобильное приложение
68 просмотров
Форма оплаты заказа
52 просмотра
Одностраничный сайт "Торги по банкротству"
28 просмотров
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Примеры работ
5
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