nbma

Игорь Семенов nbma

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Создание сайтов ориентированных только на Ваш бизнес. Серьезная и крапотливая работа - высокий результат.

Также продвижение сайта в ПЕРВЫЕ ДЕСЯТКИ и обширная программа развития сайта.

Интернет маркетинг.

  • Дизайнер, Создание сайтов

    $500

    В web-студию требуется дизайнер. Требуется хорошее знание основных графических редакторов, целеустремленность, трудолюбие, неплохой вкус. Привествуется креативность, умение выходить из сложных ситуаций, "хорошее" портфолио. Без амбиций, умение работать в колективе. Работа: полный рабочий день, офис. з/п на первое ...

    HTML
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    $500

    В web-студию требуется дизайнер. Требуется хорошее знание основных графических редакторов, целеустремленность, трудолюбие, неплохой вкус. Привествуется креативность, умение выходить из сложных ситуаций, "хорошее" портфолио. Без амбиций, умение работать в колективе. Работа: полный рабочий день, офис. з/п на первое ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад