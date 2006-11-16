В web-студию требуется дизайнер. Требуется хорошее знание основных графических редакторов, целеустремленность, трудолюбие, неплохой вкус. Привествуется креативность, умение выходить из сложных ситуаций, "хорошее" портфолио. Без амбиций, умение работать в колективе. Работа: полный рабочий день, офис. з/п на первое ...
Создание сайтов ориентированных только на Ваш бизнес. Серьезная и крапотливая работа - высокий результат.
Также продвижение сайта в ПЕРВЫЕ ДЕСЯТКИ и обширная программа развития сайта.
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- $500Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
В web-студию требуется дизайнер. Требуется хорошее знание основных графических редакторов, целеустремленность, трудолюбие, неплохой вкус. Привествуется креативность, умение выходить из сложных ситуаций, "хорошее" портфолио. Без амбиций, умение работать в колективе. Работа: полный рабочий день, офис. з/п на первое ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад