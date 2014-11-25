Ценю продуманность пространства и стремлюсь к тому, чтобы каждый квадратный сантиметр работал на клиента.

Образование:

2007-2011 - Вятский Государственный Гуманитарный Университет

Специальность : "Дизайн среды"

Опыт работы :

2010-2012 - Частная практика в разработке дизайна интерьера. В том числе ведение авторского

надзора.

Сентябрь 2011 - декабрь 2012 - Агентство "Право и недвижимость". Риэлтор.

Апрель 2012- август 2013 - Дизайнер ландшафта и интерьера в студии "Элит".

С августа 2013 по настоящее время - Частная практика в разработке дизайна интерьера и ведение авторского

надзора.

Март 2014 - Итальянская мебельная фабрика "Divanidea". Создание 3д моделей продукции. Разработка и создание интерьера шоу-рума "Divanidea" под ключ.

Дополнительные навыки:

Уверенный пользователь ПК. Работаю в программах:

- 3d max + V-Ray

- Photoshop

- CorelDRAW

- Archicad

- Autocad

- Homestyler

Знаю рынок отделочных материалов.

Создаю полный пакет чертежей.

Владею рисунком, скульптурой и живописью.

Создаю реалистичную визуализацию, владею мощным компьютером.

Возможность работы на дому.

Личные качества:

Ответственная, легко обучаемая, самостоятельная, доброжелательная, порядочная, творческая в работе. Умение организации

рабочего и свободного времени

Веду здоровый образ жизни.

Сноуборд, изучение итальянского языка