Образование:
2007-2011 - Вятский Государственный Гуманитарный Университет
Специальность : "Дизайн среды"
Опыт работы :
2010-2012 - Частная практика в разработке дизайна интерьера. В том числе ведение авторского
надзора.
Сентябрь 2011 - декабрь 2012 - Агентство "Право и недвижимость". Риэлтор.
Апрель 2012- август 2013 - Дизайнер ландшафта и интерьера в студии "Элит".
С августа 2013 по настоящее время - Частная практика в разработке дизайна интерьера и ведение авторского
надзора.
Март 2014 - Итальянская мебельная фабрика "Divanidea". Создание 3д моделей продукции. Разработка и создание интерьера шоу-рума "Divanidea" под ключ.
Дополнительные навыки:
Уверенный пользователь ПК. Работаю в программах:
- 3d max + V-Ray
- Photoshop
- CorelDRAW
- Archicad
- Autocad
- Homestyler
Знаю рынок отделочных материалов.
Создаю полный пакет чертежей.
Владею рисунком, скульптурой и живописью.
Создаю реалистичную визуализацию, владею мощным компьютером.
Возможность работы на дому.
Личные качества:
Ответственная, легко обучаемая, самостоятельная, доброжелательная, порядочная, творческая в работе. Умение организации
рабочего и свободного времени
Веду здоровый образ жизни.
Сноуборд, изучение итальянского языка