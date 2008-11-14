ndesigns

Levin Max ndesigns

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка логотипа проекта и банеров

    $500

    Ишем постоянного фрилансера дизайнера в штат. Только для профессионалов. Заказы для серьезных проектов, пожалуйста трезво оценивайте свои возможности, чтобы не тратить наше и свое время. Заказ 1: Все для одного проекта в корпоративном стиле (финансовая тематика). Нужно: 1. ...

    Логотипы и Знаки60 заявок
    Закрыт
    15 лет назад