Необходима разработка банеров основных стандартных размеров (88*31, 468*60, 120*120, 120*60) для проекта. Только для проефессионалов.
Баннеры38 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходима разработка банеров основных стандартных размеров (88*31, 468*60, 120*120, 120*60) для проекта. Только для проефессионалов.
Ишем постоянного фрилансера дизайнера в штат. Только для профессионалов. Заказы для серьезных проектов, пожалуйста трезво оценивайте свои возможности, чтобы не тратить наше и свое время. Заказ 1: Все для одного проекта в корпоративном стиле (финансовая тематика). Нужно: 1. ...