👋 Привет, если вам нужен уникальный дизайн сайта или дизайн мобильного приложения, то мы нашли друг друга.
Меня зовут Стас мне 23 года и живу я в Украине.
Творческий, трудолюбивый и ответственный человек.
Здесь вы можете посмотреть на меня: Instagram
Создаю уникальный, современный, продающий дизайн.
Я сделаю именно то, что вам нужно.
Что я делаю:
- Лендинги
- Многостраничные сайты
- Интернет-магазины
- Мобильные приложения
- Адаптив для мобильных и планшетов
Процесс разработки дизайна:
Обсуждение ТЗ (если у меня остаются вопросы насчет задачи, то я вам даю бриф для более четкого понимания поставленной задачи).
Утверждаем сроки выполнения работы.
Затем я начинаю создавать прототип главной страницы сайта (или один экран проекта).
После утверждения прототипа я начинаю делать всю работу по ТЗ.
Высылаю вам готовую работу (при необходимости вношу правки).
Вы получаете дизайн именно такой какой вам нужен со всеми исходниками (дизайн будет полностью готов к верстке, будет создана адаптация под телефоны и планшеты, конечно если вам это будет нужно).
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @ne4ik
(Или это может быть любой вам удобный мессенджер).
Я на связи буду всегда, для обсуждения ваших пожеланий, вопросов и т.п.
Всех обнял!
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