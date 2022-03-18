Дизайн сайтов и мобильных приложений UI / UX

👋 Привет, если вам нужен уникальный дизайн сайта или дизайн мобильного приложения, то мы нашли друг друга.

Меня зовут Стас мне 23 года и живу я в Украине.

Творческий, трудолюбивый и ответственный человек.

Здесь вы можете посмотреть на меня: Instagram﻿

Создаю уникальный, современный, продающий дизайн.

Я сделаю именно то, что вам нужно.

🔥 Мои работы на Behance 🔥

Что я делаю:

- Лендинги

- Многостраничные сайты

- Интернет-магазины

- Мобильные приложения

- Адаптив для мобильных и планшетов

Процесс разработки дизайна:

 Обсуждение ТЗ (если у меня остаются вопросы насчет задачи, то я вам даю бриф для более четкого понимания поставленной задачи).

 Утверждаем сроки выполнения работы.

 Затем я начинаю создавать прототип главной страницы сайта (или один экран проекта).

 После утверждения прототипа я начинаю делать всю работу по ТЗ.

 Высылаю вам готовую работу (при необходимости вношу правки).

 Вы получаете дизайн именно такой какой вам нужен со всеми исходниками (дизайн будет полностью готов к верстке, будет создана адаптация под телефоны и планшеты, конечно если вам это будет нужно).

Мои ﻿контакты:

Telegram: @ne4ik

(Или это может быть любой вам удобный мессенджер).

Я на связи буду всегда, для обсуждения ваших пожеланий, вопросов и т.п.

 Всех обнял!