nech_andrei

Требуется редизайн главной страницы интернет-магазина, специализирующегося на продаже зёрен и кофе. Включите новый стиль оформления и добавьте блок с отзывами клиентов для повышения доверия и привлекательности сайта.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Требуется разработать баннер для видеоролика, который будет использоваться на плазменных экранах. Важно учесть визуальную привлекательность и соответствие формату.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
- $150
Требуется разработать дизайн небольшого мобильного приложения с 3-4 основными функциями. Дизайн должен соответствовать цветовой палитре редизайна сайта фонда капитального ремонта, без использования гайд-лайнов.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
- $370
Требуется разработка нового дизайна для сайта Фонда Капремонта, включая главную страницу и около 15 внутренних страниц. Необходима адаптивность под планшеты и мобильные устройства. В процессе работы требуется поддерживать связь с командой верстальщиков и разработчиков. Сроки и оплата обсуждаются индивидуально. Проект должен быть завершен до нового года.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
3 года назад
Всегда просто и легко работать с Андреем, спасибо)
Ответный отзыв
Рекомендую исполнителя, как всегда - работу выполнил в срок, современный дизайн, все правки внесены оперативно
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо за заказ, рад сотрудничеству)
Ответный отзыв
Изначально задача была сделать статичный баннер, в итоге получили и статичный и АНИМИРОВАННЫЙ видеоролик! Спасибо)!
$150
10 баллов
3 года назад
Рекомендую заказчика, четкое тз, оплата - вовремя!
Ответный отзыв
Работы выполнены качественно и в срок, всё супер, спасибо!
$370
10 баллов
3 года назад
Рекомендую Андрея, отличный РПшник, проект крутой, хоть были доработки, которые прилетали "неожиданно") получил удовольствие как от самого проекта, так и от общения в процессе с командой.
Ответный отзыв
Качественный, современный дизайн, выполненной работой довольны на 100%. Александр со своей стороны подсказал правильные решения там, где мы сомневались, а также был на связи на протяжении всего проекта. Отдельное спасибо за интерактивную карту, которую пришлось делать уже во время сдачи проекта госзаказчику. Очень рекомендую данного исполнителя, определенно будем работать на новых проектах!