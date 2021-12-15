nech_andrei

Андрей Никифоров nech_andrei

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн главной магазина продажи зёрен и кофе

    Требуется редизайн главной страницы интернет-магазина, специализирующегося на продаже зёрен и кофе. Включите новый стиль оформления и добавьте блок с отзывами клиентов для повышения доверия и привлекательности сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Баннер для видеоролика

    $10

    Требуется разработать баннер для видеоролика, который будет использоваться на плазменных экранах. Важно учесть визуальную привлекательность и соответствие формату.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн мобильного приложения

    $150

    Требуется разработать дизайн небольшого мобильного приложения с 3-4 основными функциями. Дизайн должен соответствовать цветовой палитре редизайна сайта фонда капитального ремонта, без использования гайд-лайнов.

    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка дизайна для государственного учереждения (Фонд Капремонта)

    $370

    Требуется разработка нового дизайна для сайта Фонда Капремонта, включая главную страницу и около 15 внутренних страниц. Необходима адаптивность под планшеты и мобильные устройства. В процессе работы требуется поддерживать связь с командой верстальщиков и разработчиков. Сроки и оплата обсуждаются индивидуально. Проект должен быть завершен до нового года.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Редизайн главной магазина продажи зёрен и кофе
Всегда просто и легко работать с Андреем, спасибо)
Рекомендую исполнителя, как всегда - работу выполнил в срок, современный дизайн, все правки внесены оперативно
Ответный отзыв
essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Баннер для видеоролика
Спасибо за заказ, рад сотрудничеству)
Изначально задача была сделать статичный баннер, в итоге получили и статичный и АНИМИРОВАННЫЙ видеоролик! Спасибо)!
Ответный отзыв
essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Дизайн мобильного приложения
Рекомендую заказчика, четкое тз, оплата - вовремя!
Работы выполнены качественно и в срок, всё супер, спасибо!
Ответный отзыв
essensa
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$370
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна для государственного учереждения (Фонд Капремонта)
Рекомендую Андрея, отличный РПшник, проект крутой, хоть были доработки, которые прилетали "неожиданно") получил удовольствие как от самого проекта, так и от общения в процессе с командой.
Качественный, современный дизайн, выполненной работой довольны на 100%. Александр со своей стороны подсказал правильные решения там, где мы сомневались, а также был на связи на протяжении всего проекта. Отдельное спасибо за интерактивную карту, которую пришлось делать уже во время сдачи проекта госзаказчику. Очень рекомендую данного исполнителя, определенно будем работать на новых проектах!
Ответный отзыв