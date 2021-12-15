nech_andrei

Качественный, современный дизайн, выполненной работой довольны на 100%. Александр со своей стороны подсказал правильные решения там, где мы сомневались, а также был на связи на протяжении всего проекта. Отдельное спасибо за интерактивную карту, которую пришлось делать уже во время сдачи проекта госзаказчику. Очень рекомендую данного исполнителя, определенно будем работать на новых проектах!