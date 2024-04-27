necr0mn

Алексей necr0mn

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн приложений, сайтов, лендингов. Разработка любой сложности.

Опыт - 9 лет.

Портфолио

Дизайн сайтов
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