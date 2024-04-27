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Алексей
necr0mn
necr0mn
32 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
Дизайн приложений, сайтов, лендингов. Разработка любой сложности.
Опыт - 9 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
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BoostCamp
109 просмотров
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105 просмотров
GoodGameCenter
110 просмотров
SocksHub
111 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 1 дня
нет рейтинга
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