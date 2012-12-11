ned80

Денис Недбаев ned80

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Мои контакты:

skype: ned8005

e-mail: [email protected]

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
admag
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужен дизайн сайта
Приятно работать с Денисом. Работа выполнена на отлично. Соблюдаются сроки работы, качество исполнения на высоком уровне. Смело могу рекомендовать в качестве исполнителя ваших проектов.
Спасибо за приятное сотрудничество. Хочу отметить четкую и корректную постановку задачи и своевременную оплату с Вашей стороны. Буду надеяться на дальнейшие новые совместные проекты.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга