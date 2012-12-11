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skype: ned8005
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Приятно работать с Денисом. Работа выполнена на отлично. Соблюдаются сроки работы, качество исполнения на высоком уровне. Смело могу рекомендовать в качестве исполнителя ваших проектов.
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество. Хочу отметить четкую и корректную постановку задачи и своевременную оплату с Вашей стороны. Буду надеяться на дальнейшие новые совместные проекты.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга