nedelina_marina

Наполнение интернет-магазинов и порталов
Занимаюсь ручным наполнением интернет-магазинов более 4 лет. Хорошо знакома с большинством CMS на рынке, быстро разберусь с самописной админкой, созданной на базе фреймворка или в сочетании CMS и фрейма
Стоимость работ 200 руб/час. Первые карточки (статьи, сео-тексты и другой вид контента) бесплатно! С помощью пробных карточек мы быстрее уточним детали и тот стандарт качества готовой карточки, которому я буду придерживаться.
Предоставляю отчет о проделанной работе!
Контакты:
почта: [email protected]
скайп: ocean.fields
Виды проводимых работ:
- Наполнение каталога интернет-магазина
- Корректировка уже имеющихся товаров согласно ТЗ (изменение цен, описания, замена некачественных фото, добавление торговых предложений и т.д.)
- Размещение статей, новостей, текстов с оформлением (фото, видео, цитаты)
- Перенос контента при переезде сайта
- сантехника и мебель для ванных комнат
- мебель и предметы интерьера
- умные гаджеты
- электроника и бытовая техника
- отделочные материалы: напольные покрытия, клеи, лаки, краски и т.д.; клинкерная плитка и другие облицовочные материалы
- сувенирная продукция, подарки
- технологическое оборудование: пекарни, добывающая промышленность, холодильное оборудование и т.д.
- спортивная одежда, инвентарь и аксессуары
- домофоны, камеры, системы сигнализации
Действие аккаунта приостановлено!