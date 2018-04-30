nedelina_marina

Наполнение интернет-магазинов и порталов

Занимаюсь ручным наполнением интернет-магазинов более 4 лет. Хорошо знакома с большинством CMS на рынке, быстро разберусь с самописной админкой, созданной на базе фреймворка или в сочетании CMS и фрейма

Стоимость работ 200 руб/час. Первые карточки (статьи, сео-тексты и другой вид контента) бесплатно! С помощью пробных карточек мы быстрее уточним детали и тот стандарт качества готовой карточки, которому я буду придерживаться.

Предоставляю отчет о проделанной работе!

Контакты:

почта: [email protected]

скайп: ocean.fields

Виды проводимых работ:

Наполнение каталога интернет-магазина

Корректировка уже имеющихся товаров согласно ТЗ (изменение цен, описания, замена некачественных фото, добавление торговых предложений и т.д.)

Размещение статей, новостей, текстов с оформлением (фото, видео, цитаты)

Перенос контента при переезде сайта

Имеетсяв интернет-магазинах многих сфер бизнеса, например:

сантехника и мебель для ванных комнат

мебель и предметы интерьера

умные гаджеты

электроника и бытовая техника

отделочные материалы: напольные покрытия, клеи, лаки, краски и т.д.; клинкерная плитка и другие облицовочные материалы

сувенирная продукция, подарки

технологическое оборудование: пекарни, добывающая промышленность, холодильное оборудование и т.д.

спортивная одежда, инвентарь и аксессуары

домофоны, камеры, системы сигнализации

В случае горящих сроков, могу подключить нескольких людей. Для удобства на связи Вы будете только со мной