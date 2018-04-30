nedelina_marina

Марина nedelina_marina

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Наполнение интернет-магазинов и порталов

Занимаюсь ручным наполнением интернет-магазинов более 4 лет. Хорошо знакома с большинством CMS на рынке, быстро разберусь с самописной админкой, созданной на базе фреймворка или в сочетании CMS и фрейма

Стоимость работ 200 руб/час. Первые карточки (статьи, сео-тексты и другой вид контента) бесплатно! С помощью пробных карточек мы быстрее уточним детали и тот стандарт качества готовой карточки, которому я буду придерживаться.

Предоставляю отчет о проделанной работе!

Контакты:

почта: [email protected]

скайп: ocean.fields

Виды проводимых работ:

  • Наполнение каталога интернет-магазина
  • Корректировка уже имеющихся товаров согласно ТЗ (изменение цен, описания, замена некачественных фото, добавление торговых предложений и т.д.)
  • Размещение статей, новостей, текстов с оформлением (фото, видео, цитаты)
  • Перенос контента при переезде сайта
Имеется опыт работы в интернет-магазинах многих сфер бизнеса, например:

  • сантехника и мебель для ванных комнат
  • мебель и предметы интерьера
  • умные гаджеты
  • электроника и бытовая техника
  • отделочные материалы: напольные покрытия, клеи, лаки, краски и т.д.; клинкерная плитка и другие облицовочные материалы
  • сувенирная продукция, подарки
  • технологическое оборудование: пекарни, добывающая промышленность, холодильное оборудование и т.д.
  • спортивная одежда, инвентарь и аксессуары
  • домофоны, камеры, системы сигнализации
В случае горящих сроков, могу подключить нескольких людей. Для удобства на связи Вы будете только со мной