UX / Web -дизайн, Графический дизайн
Здравстуйте! Благодарю вас за интерес к моей кандидатуре.
Я занимаюсь web-дизайном, а так же графическим. Разрабатываю дизайн сайтов, лендингов, логотипы, фирменный стиль. Основываясь на моем опыте, я всегда стараюсь понять, что нужно клиенту. Открыт для интересных проектов.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Иван грамотный, ответственный, исполнительный! Результатом осталась очень довольна! Уже начала рекомендовать людям, вовлеченным в тему дизайна.
Ответный отзыв
Работа с данным заказчиком понравилась! Все четко вовремя ни каких нареканий и претензий!