UX / Web -дизайн, Графический дизайн

Здравстуйте! Благодарю вас за интерес к моей кандидатуре.

Я занимаюсь web-дизайном, а так же графическим. Разрабатываю дизайн сайтов, лендингов, логотипы, фирменный стиль. Основываясь на моем опыте, я всегда стараюсь понять, что нужно клиенту. Открыт для интересных проектов.