nefedovivan

Иван nefedovivan

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
UX / Web -дизайн, Графический дизайн

Здравстуйте! Благодарю вас за интерес к моей кандидатуре.

Я занимаюсь web-дизайном, а так же графическим. Разрабатываю дизайн сайтов, лендингов, логотипы, фирменный стиль. Основываясь на моем опыте, я всегда стараюсь понять, что нужно клиенту. Открыт для интересных проектов.

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Отзывы заказчиков

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7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Логотип для использования в фотошопе на своих фото.
Иван грамотный, ответственный, исполнительный! Результатом осталась очень довольна! Уже начала рекомендовать людям, вовлеченным в тему дизайна.
Работа с данным заказчиком понравилась! Все четко вовремя ни каких нареканий и претензий!
Ответный отзыв