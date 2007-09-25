Очень хорошо знаю VB6. Стаж работы на VB6 - 4года.

Закончил курсы в УЦ "Статистика" по программированию.

Получил специальность сис. админсистратор и программист.

В настоящее время учусь в ИГТК (при филиале ГУАПа) на программиста, 3 курс.

Отличное знание ОС Windows.