neic

Артём Филиппов neic

 
34 годаРоссия/Сланцы
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Очень хорошо знаю VB6. Стаж работы на VB6 - 4года.

Закончил курсы в УЦ "Статистика" по программированию.

Получил специальность сис. админсистратор и программист.

В настоящее время учусь в ИГТК (при филиале ГУАПа) на программиста, 3 курс.

Отличное знание ОС Windows.

  • Программист VB6,VB.NET

    $250

    Программист на языках программирования Vb6 и VB.NET. + дизайн для программ, архитектирование программ, создание сайта для программ, тех. поддержка.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад