$250
Программист на языках программирования Vb6 и VB.NET. + дизайн для программ, архитектирование программ, создание сайта для программ, тех. поддержка.
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
16 лет назад
Очень хорошо знаю VB6. Стаж работы на VB6 - 4года.
Закончил курсы в УЦ "Статистика" по программированию.
Получил специальность сис. админсистратор и программист.
В настоящее время учусь в ИГТК (при филиале ГУАПа) на программиста, 3 курс.
Отличное знание ОС Windows.
Программист на языках программирования Vb6 и VB.NET. + дизайн для программ, архитектирование программ, создание сайта для программ, тех. поддержка.