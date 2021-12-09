nekaterinan

Я частный специалист, заботящийся о своей репутации и о качестве своих работ. Сертифицированный специалист AUTODESK. Специализируюсь на создании продаваемой фотореалистичной 3D-визуализации.
Для кого:
-для дизайнеров интерьеров/экстерьеров,
-для производителей мебели
-для архитекторов и проектировщиков
Где будет использоваться работа:
-Интерьерная визуализация
-Визуализация экстерьеров
-Визуализация для каталога или сайта
-Предметная визуализация
Знание программ:
Autodesk 3DsMax, Corona Render, Adobe Photoshop, Autocad
Работа выполняется качественно и в срок, оговариваемый заранее.
Ответственное отношение и индивидуальный подход к каждому проекту
Стоимость проекта фиксированная.
Ежедневная отчетность о проделанной работе.