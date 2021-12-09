nekaterinan

3D визуализация и 3D моделирование на заказ

Я частный специалист, заботящийся о своей репутации и о качестве своих работ. Сертифицированный специалист AUTODESK. Специализируюсь на создании продаваемой фотореалистичной 3D-визуализации.

Для кого:

-для дизайнеров интерьеров/экстерьеров,

-для производителей мебели

-для архитекторов и проектировщиков

Где будет использоваться работа:

-Интерьерная визуализация

-Визуализация экстерьеров

-Визуализация для каталога или сайта

-Предметная визуализация

Знание программ:

Autodesk 3DsMax, Corona Render, Adobe Photoshop, Autocad

Работа выполняется качественно и в срок, оговариваемый заранее.

Ответственное отношение и индивидуальный подход к каждому проекту

Стоимость проекта фиксированная.

Ежедневная отчетность о проделанной работе.