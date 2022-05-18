nekidaem_python

Кирилл Марченко nekidaem_python

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработка сложных проектов на Python/Django

Тимлид команды НеКидаем. Только честная веб-разработка.

Ссылки на наши ресурсы:

https://nekidaem.ru/ 

https://vk.com/nekidaem_ru 

https://www.facebook.com/NeKidaem/

https://t.me/nekidaem_official

Коротко о себе:

  • Имею подтвержденную деловую репутацию. В числе моих клиентов уже несколько лет разные подразделения Яндекса и Uber.

  • Senior разработчик с опытом разработки более 10 лет (стек - бекенд Python/Django, фронтенд - Vue.js).

  • Ментор и технический эксперт бизнес-инкубатора и технопарка Ингрия в Санкт-Петербурге. Ингрия входит в топ 8 инкубаторов мира по версии UBI Global.

  • Тимлид профессиональной команды разработчиков. Мы специализируемся на разработке только сложных проектов.
Больше всего у нас выполненных проектов в сферах: недвижимость, SMM, e-commermce, парсеры, 3D моделирование и автоматизация по работе с рендер-фермами, всевозможная аналитика.

Мы:

- Находим выход из критических ситуаций с минимальными фин.потерями.

- Помогаем корректно расстаться с текущими исполнителями, если есть признаки обмана.

- Проводим техническую экспертизу сделанного объема работ по проекту. Ведем переговоры в конфликтных ситуациях за клиента (при условии, что клиент прав).

Разрабатываем только сложные сервисы на Python.

Не делаем сайты, лендинги, интернет-магазины. Не работаем с 1С-Bitrix.

Что под капотом наших проектов:

Сервер: Django, Python, Nginx, https://containo.us/traefik/,

DevOps: gitlab CI/CD, docker

Фоновые задачи: Celery, RabbitMQ,

Фронтенд: Vue.js, JavaScript, Webpack

Базы данных: PostgreSQL, Redis, Pgbouncer

Мониторинг: sentry.iodatadoghq.com.

Хостинг: DigitalOcean, Vscale, Hetzner.

Real-time: centrifuge

Моб. разработка: flutter.dev

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