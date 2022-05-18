nekidaem_python

Кирилл Марченко nekidaem_pythonnekidaem_python
Тимлид команды НеКидаем. Только честная веб-разработка.
Ссылки на наши ресурсы:
https://www.facebook.com/NeKidaem/
https://t.me/nekidaem_official
Коротко о себе:
- Имею подтвержденную деловую репутацию. В числе моих клиентов уже несколько лет разные подразделения Яндекса и Uber.
- Senior разработчик с опытом разработки более 10 лет (стек - бекенд Python/Django, фронтенд - Vue.js).
- Ментор и технический эксперт бизнес-инкубатора и технопарка Ингрия в Санкт-Петербурге. Ингрия входит в топ 8 инкубаторов мира по версии UBI Global.
- Тимлид профессиональной команды разработчиков. Мы специализируемся на разработке только сложных проектов.
Мы:
- Находим выход из критических ситуаций с минимальными фин.потерями.
- Помогаем корректно расстаться с текущими исполнителями, если есть признаки обмана.
- Проводим техническую экспертизу сделанного объема работ по проекту. Ведем переговоры в конфликтных ситуациях за клиента (при условии, что клиент прав).
Разрабатываем только сложные сервисы на Python.
Не делаем сайты, лендинги, интернет-магазины. Не работаем с 1С-Bitrix.
Что под капотом наших проектов:
Сервер: Django, Python, Nginx, https://containo.us/traefik/,
DevOps: gitlab CI/CD, docker
Фоновые задачи: Celery, RabbitMQ,
Фронтенд: Vue.js, JavaScript, Webpack
Базы данных: PostgreSQL, Redis, Pgbouncer
Мониторинг: sentry.io, datadoghq.com.
Хостинг: DigitalOcean, Vscale, Hetzner.
Real-time: centrifuge
Моб. разработка: flutter.dev