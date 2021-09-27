nekrasovtargen

Кирилл Некрасов nekrasovtargennekrasovtargen
Я - таргетолог со стажем работы более 4х лет
Немного о себе:
-запустил более 100 рекламных кампаний
-открутил более 1.000.000 рублей в социальных сетях
-5 лет опыта работы в Adobe Photoshop
-проходил обучение и практиковался в компании Skillbox
Здесь можете ознакомиться с кейсами:
Кейсы по продвижению в соц.сетях
В спектр услуг входит :
- поиск и анализ целевой аудитории, поиск её болей, создание mind карты, сегментирование аудиторий
- настройка вашего рекламного кабинета, в случае использования вашего(Отключение 20% НДС)
- при необходимости разработка Уникального Товарного Предложения
- создание нескольких продающих рекламных креативов, на каждую целевую аудиторию
- при необходимости создание Лид.Магнита
- запуск разработанных рекламных объявлений
- анализ первых результатов, донастройка объявлений и дальнейшее наблюдение и доработка
- создание аудиторий ретаргетинга на основе, пикселей, взаимодействующих с объявлениями и т.д
- отчетность по потраченным средствам и проделанной работе
Дополнительно:
-установка пикселей
-разработка контент-плана под рекламную кампанию
-создание и установка taplink
-создание квиз-лендинга
-создание сайта через сервис Tilda