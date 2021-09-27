nekrasovtargen

Буду рад поучаствовать в развитии и продвижении вашего проекта/блога/бизнеса путем настройки таргетированной рекламы, вне зависимости от направленност

Я - таргетолог со стажем работы более 4х лет

Немного о себе:

-запустил более 100 рекламных кампаний

-открутил более 1.000.000 рублей в социальных сетях

-5 лет опыта работы в Adobe Photoshop

-проходил обучение и практиковался в компании Skillbox

Здесь можете ознакомиться с кейсами:

Кейсы по продвижению в соц.сетях

В спектр услуг входит :

- поиск и анализ целевой аудитории, поиск её болей, создание mind карты, сегментирование аудиторий

- настройка вашего рекламного кабинета, в случае использования вашего(Отключение 20% НДС)

- при необходимости разработка Уникального Товарного Предложения

- создание нескольких продающих рекламных креативов, на каждую целевую аудиторию

- при необходимости создание Лид.Магнита

- запуск разработанных рекламных объявлений

- анализ первых результатов, донастройка объявлений и дальнейшее наблюдение и доработка

- создание аудиторий ретаргетинга на основе, пикселей, взаимодействующих с объявлениями и т.д

- отчетность по потраченным средствам и проделанной работе

Дополнительно:

-установка пикселей

-разработка контент-плана под рекламную кампанию

-создание и установка taplink

-создание квиз-лендинга

-создание сайта через сервис Tilda