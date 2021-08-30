Копирайтинг, транскрибация
Есть опыт в копирайтинге, рерайтинге и транскрибации на различных сайтах, как workzilla, content.online и др.
Хорошее знание пунктуации и орфографии. Выполняю заказы за короткие сроки быстро и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Могу смело рекомендовать Анастасию как исполнителя. Работа проделана "от" и "до", были учтены все пожелания. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко, быстро и по делу.