nelero

Анастасия nelero

 
22 годаБеларусь/Гомель
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтинг, транскрибация

Есть опыт в копирайтинге, рерайтинге и транскрибации на различных сайтах, как workzilla, content.online и др. 

Хорошее знание пунктуации и орфографии. Выполняю заказы за короткие сроки быстро и качественно.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
bogomol391
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Копирайтинг отзывов для сайта с отзывами
Могу смело рекомендовать Анастасию как исполнителя. Работа проделана "от" и "до", были учтены все пожелания. Спасибо за работу!
Отличный заказчик, все четко, быстро и по делу.
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