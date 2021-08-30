Копирайтинг, транскрибация

Есть опыт в копирайтинге, рерайтинге и транскрибации на различных сайтах, как workzilla, content.online и др.

Хорошее знание пунктуации и орфографии. Выполняю заказы за короткие сроки быстро и качественно.