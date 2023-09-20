Качественная работа на результат.

Приветствую вас на своём аккаунте!

С радостью помогу вам!

В совершенстве владею такими языками как английский ,немецкий, польский ,русский ,украинский.

Всегда стараюсь усовершенствовать каждый из них, изучая правила и поправки.

Имею опыт в работе переводе текстов и написание научных работ, редактировании.

Я творческий, мечтательный, задумчивый и коммуникабельный человек, с лёгкостью разноображу Любой текст, который "заиграет" новыми красками.

Обращайтесь по любым вопросам связанным с переводом.

Буду рад сотрудничеству.