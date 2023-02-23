Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Моя цель - изменить свою жизнь и внести в мир что-то своё! :)



Работая со мной вы экономите:



Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Есть возможность работать по договору (безнал).



Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.



Связь:





Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи



Род занятий:

-Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

-адаптивность, отзывчивость (responsive), резина



Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, JS.



Связь:





Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.



Образование:

-Неполное высшее.

Связь:





* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком