nemixFls

Василий Зуев nemixFls

 
24 годаРоссия/Краснодар
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript

Моя цель - изменить свою жизнь и внести в мир что-то своё! :)


Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!


Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал).

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Связь:

  1. E-mail: [email protected]

  2. Телефон, telegram, whatsapp: +7 991 091 5641

  3. VK: https://vk.com/skimen99


Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи

Род занятий:
-Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
-адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, JS.

Связь:

  1. E-mail: [email protected]

  2. Телефон, telegram, whatsapp: +7 991 091 5641

  3. VK: https://vk.com/skimen99


Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:
-Неполное высшее.

Связь:

  1. E-mail: [email protected]

  2. Телефон, telegram, whatsapp: +7 991 091 5641

  3. VK: https://vk.com/skimen99


* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

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