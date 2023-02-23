Моя цель - изменить свою жизнь и внести в мир что-то своё! :)
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал).
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телефон, telegram, whatsapp: +7 991 091 5641
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
-Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
-адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, JS.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телефон, telegram, whatsapp: +7 991 091 5641
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
-Неполное высшее.
E-mail: [email protected]
Телефон, telegram, whatsapp: +7 991 091 5641
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком